Tamir ettiği 'patpat'ı ölümü oldu! Ordu'da, 'patpat' diye tabir edilen tarım aracını tamir ederken, 24 yaşındaki Yusuf İslam Aydın'ın boynu bir anda dampere sıkıştı. Ailesinin ihbarıyla ağır yaralanan Aydın hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.03.2025 - 11:06 Güncelleme: 15.03.2025 - 11:06 facebook

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