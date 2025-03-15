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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ordu haberleri: Tamir ettiği 'patpat'ı ölümü oldu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Tamir ettiği 'patpat'ı ölümü oldu!

        Ordu'da, 'patpat' diye tabir edilen tarım aracını tamir ederken, 24 yaşındaki Yusuf İslam Aydın'ın boynu bir anda dampere sıkıştı. Ailesinin ihbarıyla ağır yaralanan Aydın hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 11:06 Güncelleme: 15.03.2025 - 11:06
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        Tamir ettiği 'patpat'ı ölümü oldu!
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        Ordu'da olay, dün saat 19.00 sıralarında, Perşembe ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf İslam Aydın (24), kendisine ait ‘patpat’ olarak tabir edilen tarım aracını tamir ederken boynu damper kısmına sıkışıp yaralandı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        DHA'daki habere göre ailesinin ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ordu Devlet Hastanesi’ne götürülen Aydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Aydın'ın ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğulurken; olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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