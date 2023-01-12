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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Klonlanan 6 bitki türünden 40 bin fidan

DHA

Klonlanan 6 bitki türünden 40 bin fidan


Mustafa KIRLAK/ULUBEY (Ordu), (DHA)ORDU'da kurulan Doku Kültürü Laboratuvarı ile erişiminde zorluk çekilen fidanlar doku kültürü yöntemi ile çoğaltılıyor. 'Mavi yemiş', 'orkide', 'aronya', 'lavanta', 'stevia' ve 'gül' olmak üzere 6 bitki klonlanarak 40 bin fidan elde edildi. Tarım ve Hayvancılık Dairesi Biyoinavasyon Şube Müdürü Ethem Gözkonan, "Birim alanda yüksek gelir getiren meyve türlerinin fidanlarını da üretmeye başladık" dedi.
Biyoinovasyon Merkezi bünyesinde belediyece kurulan Doku Kültürü Laboratuvarı ile fidan üretimi yapılıyor. Ulubey ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'ndeki laboratuvarda ekonomik getirisi yüksek bitkilerden doku örnekleri alınarak, doku parçalarının sterilizasyonu sağlanıyor. Daha sonra bitkinin topraktan almak zorunda olduğu besin elementlerini içeren besin ortamları hazırlanarak, steril ediliyor. Bitki doku parçaları besin ortamlarına, yine steril olan biyogüvenlik kabinleri içerisine transfer ediliyor. Elde edilen ana bitkinin birebir kopyası olan bitkiler, iklimlendirme odasında kontrollü ışık ve sıcaklık koşullarında gelişimlerini tamamladıktan sonra üreticilere dağıtılabilecek fidanlar haline getiriliyor.
Fidanlar, bir süre dış ortam alıştırmasına tabi tutulduktan sonra dikime hazır hale geliyor. Bu şekilde erişiminde güçlük olan ve ekonomik getirisi yüksek olan fidanların klonlama yöntemiyle, kısa sürede çok sayıda fidanının yerine düşük maliyetle üretimi sağlanarak, üreticilerle buluşması sağlanıyor. 'Mavi yemiş', 'orkide', 'aronya', 'lavanta', 'stevia' ve 'gül' olmak üzere 6 bitki, klonlanarak 40 bin fidan elde edilen laboratuvarda, yılda 500 bin adet fidan üretilecek.
'ÇOK SAYIDA KLON FİDANLARINI ÜRETECEĞİZ'
Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Dairesi Biyoinavasyon Şube Müdürü Ethem Gözkonan, laboratuvarda herhangi bir bitkinin parçası alınarak klonlama ile kopyalanıp, çok sayıda fidan üretimi yapıldığını söyledi. Bir bitkinin tek bir parçasından yaklaşık 100 bin fidan üretimi yapılabildiğini belirten Gözkonan, "Burada doğada yetişen ve insanların ürününden memnun olduğu, kaybolmaya yüz tutmuş bitkileri çoğaltıyoruz. Aynı zamanda ekonomik değeri olan ve fidan erişiminde güçlük çekilen bitki türlerini klonlayarak, fidan üretimini gerçekleştiriyoruz. Küçük bir doku parçasını alıp, burada kendi hazırladığımız, dünyada bilenen bilimsel çalışmalar sonucu ortaya konulmuş besi ortamlarına ekim yapmak suretiyle steril ortamda, kısa sürede bunların büyümesini ve tekrar bu işlemi uygulayarak geometrik bir artışla fidan elde edilmesini sağlıyoruz. Yerel bilirkişilerin beyanları doğrultusunda elimizde incir, armut, erik türü mevcut. Bunlarla ilgili ilk olarak dokularımızı aldık. Kaybolmaması için stoklarımızı oluşturuyoruz. Daha sonra doku kültürü yöntemiyle fidanları çoğaltarak elde edilen fidanları yine üreticilerimizle buluşturacağız" dedi.
ÜRETİMİ YAPILAN BİTKİ TÜRÜ SAYISI 19 OLACAK
Tesiste bugüne kadar 40 bin fidanın klonlandığını ifade eden Gözkonan, "Herhangi bir türde bahçe kurmak istediğinizde fidanlara erişim söz konusu olması lazım. Bazı türlerde ücretini ödeseniz dahi erişiminde uzun süre beklemeniz gereken süreçler söz konusu. Biz de o bitkileri doku kültürüyle burada çoğaltıyoruz. Şu an bu alanda bulunan kavanozların içerisinde yaklaşık 40 bin tane klonlanmış fidan var. Birim alanda yüksek gelir getiren meyve türlerinin fidanlarını da burada üretmeye başladık. Hem bunlarla ilgili üreticileri teşvik edeceğiz hem de ihtiyaç duydukları fidanları burada üretip, temin etmiş olacağız. Zamanla kapasitemizin artmasıyla belki il sınırlarımızın dışına, ülke çapına fidan sağlayabilme aşamasına geleceğiz" diye konuştu.
Ethem Gözkonan, üretimi yapılan bitki tür sayısını 19'a çıkartacaklarını, yıllık ise 500 bin dolayında fidan üreteceklerini ifade etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu / Ulubey Mustafa KIRLAK
2023-01-12 09:21:18

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