Bakan Özer: Savunma sanayisinin yüzde 80'i artık yerli, elbette bu birilerini rahatsız ediyor (2)

'ERTELENEN TÜM HAKLAR ALINDI'

Ordu'nun Akkuş ilçesindeki temaslarının ardından Çaybaşı ilçesine geçen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, belediye meydanında halka hitap etti. Özer, "Son 20 yıl gerçekten Türkiye'nin hizmetle çok boyutlu bir şekilde tanıştığı bir dönem. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde eğitimde, altyapıda, ulaştırmada, sağlıkta, enerjide velhasıl hayatın her noktasında vatandaşlarımızın hizmetle tanıştığı bir döneme tekabül ediyor. Bu hizmetler, öyle kolay hizmetler olmadı. Hatırlayınız; son 20 yılı. Vesayet odaklarının müdahalelerini, e-muhtıraları, darbe girişimlerini, dış-ekonomik müdahaleleri hatırlayın. Hiç düzgün bir şekilde giden bir-iki yıl olmadı, hep mücadeleyle geçti. Peki Sayın Cumhurbaşkanı'mızın derdi neydi? Derdi; bu ülkenin vatandaşına hizmet etmekti. Şehirdeki birisiyle Çaybaşı'ndaki bir köylü kadınımız arasında hizmet açısından hiçbir farkı olmadığını göstermekti. Ama yıllardan beri bu yatırımları engelleyenler, bu yatırımların sadece bir gölgede yoğunlaşmasını isteyenler, bu kaynakların Türkiye'nin her tarafına dağılmasını hiçbir zaman kabullenemedi. Bugün diyorlar ki; Türkiye, hakkını alacak. Türkiye aslında hakkını son 20 yılda aldı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ertelenen tüm haklar alındı. Ama daha gidecek çok yolumuz var" diye konuştu.

'BU SEÇİM GERÇEKTEN KRİTİK SEÇİM'

14 Mayıs'taki seçimlere ilişkin konuşan Özer, "Allah'ın izni ile 14 Mayıs'ta milletimizin iradesi, tekrar sandıkta tecelli edecek ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yola devam edeceğiz. Elbette bu süreçte Çaybaşılı değerli hemşehrilerimiz de Sayın Cumhurbaşkanı'mızı yalnız bırakmayacak. Tıpkı daha önceden yalnız bırakmadıkları gibi. İnanıyorum ki; Çaybaşı, geçmişte olduğundan çok daha gür bir şekilde sesini çıkartacak. Çünkü bu seçim gerçekten kritik seçim. Özellikle uluslararası mahfillerin en fazla etkinlik yaptığı seçimler. Tek bir dertleri var; Recep Tayyip Erdoğan gitsin. Sonrasında ülke ne olur, hiç umurlarında bile değiller. Çünkü geçmişte de bu halkın neler başına geleceği hiç umurlarında olmadı. Türkiye'nin her noktasında son 20 yılda dünya kadar okul yapıldı. Mevcut okul sayılar ikiye, üçe katlandı. Ne için? Çocuklarınız rahat bir şekilde okula gitsin diye. Şimdi diyorlar ki; haklar alınacak. Peki, son 20 yılda çocuklara ücretsiz ders kitaplarını dağıtan kim? Hatırlayın o günleri. O günler, kırtasiyelerde geziyordunuz. Para verdiğiniz gibi kitapları da alamıyordunuz. Şu ana kadar 4 milyar kitap, ücretsiz olarak vatandaşın çocuğuna dağıtıldı. Yardımcı kaynakları da ücretsiz dağıtmaya başladık. Taşımalı eğitimle çocuklarınızı ücretsiz bir şekilde taşıması yapıldı. Amaç neydi? Bir tane çocuk bile geride kalmasın. Bunları yapan Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan idi. Bu hakkı, çocuklarımıza Cumhurbaşkanı'mız verdi" dedi. Özer, konuşmasının ardından AK Parti Çaybaşı İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Basına kapalı yapılan ziyaret sonrası Özer, Kadın Kooperatifi Yöresel Yemek Programı'na katıldı. AK Parti İkizce İlçe Başkanlığı'na da giden Özer, ardından esnaf ve halkla buluştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Ordu / İkizce Mustafa KIRLAK

2023-05-01 17:21:45



