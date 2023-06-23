'Ölüm yolu'nda çalışma başladı, kazalarda ölenlerin yakınları kurban kesti



Mustafa KIRLAK/ ULUBEY, (Ordu), (DHA)ORDU'nun Ulubey ilçesinden geçen, çok sayıda ölümlü trafik kazasının yaşandığı 'Sarpdere' yolunun 3 kilometrelik bölümünde, genişletme çalışması yapıldı, asfalt döküldü, güzergah uyarı levhalarıyla donatıldı. Yıllar önce yaşanan kazalarda yakınlarını kaybedenler, yol çalışmasının olduğu alanda kurban kesti.

Ulubey'den Gölköy ilçesine ulaşım sağlanan ve 28 mahalleyi birbirine bağlayan 31 kilometrelik 4 metre genişliğindeki 'Sarpdere' yolu, sürücülerde ve yöre halkında tedirginliğe neden oldu. Çok sayıda ölümlü trafik kazasının yaşandığı bölgede, halkın talebiyle, yol genişletme ve asfalt çalışması başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından, bu yıl yapılan çalışmalarda, yolun 3 kilometrelik bölümü genişletildi. 7 metre genişliğine ulaşan yol, asfaltla kaplandı, güzergah uyarı levhalarıyla donatıldı. Karayolları Müdürlüğü ekipleri de faaliyetlerin tamamlandığı alanda çizgi çalışması yaptı. Yıl sonuna kadar yolun 6 kilometrelik bölümünün tamamlanması hedeflenirken, çalışmaların 2024 yılında bitirilmesi bekleniyor.

DUALARLA KURBAN KESTİLER

1960 yılından bu yana yoldaki kazalarda hayatını kaybedenlerin yakınları da çalışmaları izledi, ardından dualarla kurban kesildi. Sarpdere-Damarlı Platformu Basın Sözcüsü Abdulaziz Özen, "Sarpdere-Damarlı Yolu olarak bilinen 5250 kara yolundayız. Bu yolun toplam uzunluğu 31 kilometre. Şu anda 9 kilometrelik kısmında çalışma yürütülüyor. 3 kilometrelik kısmında sıcak asfalt döküldü ve yapılmaya devam ediyor. Muhtemelen temmuz ayının ortalarında çalışmalar, Ulubey ilçe merkezine kadar bitecek. Geri kalan 22 kilometrelik kısımda fore kazık, istinat duvarları ve genişletme çalışmaları devam edecek. Samsun Karayolları Bölge Müdürümüzden aldığımız bilgi doğrultusunda, 2024 yılı yaz aylarında yolun tamamının bitmesi bekleniyor. Bu yol ölümlü kazaların yaşandığı bir yol. Çok atıl durumdaydı. Yaklaşık 4 metre genişliğindeydi. Biz bu yolu vatandaş-devlet iş birliğiyle 7 metreye kadar genişlettik. Bu yol projeli bir yol değil. Biz vatandaş olarak muvafakat verdik. Yeter ki bizim yolumuz yapılsın, bu yollarda daha canlar ölmesin, analar ağlamasın dedik" diye konuştu.

'ÇALIŞMALARDAN MEMNUNUZ'

17 Kasım 1990'da yolda babası vefat eden Ahmet Kabataş, çalışmalarla ilgili, "Babam Gölköy ilçesine gitmek için yola çıkmış. Ben o zamanlar kamu kurumunda çalışıyordum. Babam arabayı eliyle durdurmak istiyor. Sürücünün duracağını zannederek arabanın kapısına hareket ediyor. Sürücü babamı güneşten görememiş ve aracın çarpması sonucu babam vefat etti. Bu yol 1960 yıllarında açıldı. O zamanlar yollar dardı. 1980 yıllarında bu yol asfalt oldu. O zamandan bu yana yoldaki bozulmalar, tahribatlar yama yapılarak girilmeye çalışıldı. Bugünkü gibi tam teşekküllü bir çalışma olmamıştı. Çalışmalardan memnunuz. Yola serdikleri asfalt kaliteli" dedi.

'ÜZÜLMEK İSTEMİYORUZ'

Trafik kazasında ağabeyini kaybeden Tevrat Çakır ise "Bundan yaklaşık 13 sene önce bu yolda ağabeyimi kaybettim. Bu nedenle bizim içimizde hala acı olarak devam ediyor. Çünkü biz o zaman cinayete benzer bir kaza olarak algıladık. Çalışmaları görünce tek kelimeyle gururlandık. Çünkü sıcak asfalt bizim köyümüzden geçmezdi. İnanılmaz güzel bir duygu. Rabb'im devletimize, milletimize zeval vermesin. Biz bundan sonra gerçekten üzülmek istemiyoruz. Gerçekten kazaların olmasını istemiyoruz. Yolda olan bütün arkadaşlardan dikkatli olmalarını istiyoruz. Daha fazla canlar yanmasın, anneler, babalar, kardeşler üzülmesin" diye konuştu.

Hacer Gemici de "Ben de bir şoförüm. Benim için, bütün şoförler için olsun, herkes için çok iyi oldu. Çünkü yollarımız patates çukuru gibiydi, çamur birikiyordu. İnsanlar çok tedirgin oluyordu. Çok şükür Allah'ıma yapanlardan, yaptıranlardan herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu / Ulubey Mustafa KIRLAK

2023-06-23 17:06:34



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