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        Namaza giderken, el freni çekilmeyen otomobilin çarpmasıyla öldü

        DHA txt
        Giriş: 06.07.2023 - 15:43
        Namaza giderken, el freni çekilmeyen otomobilin çarpmasıyla öldü

        Mustafa KIRLAK/ KORGAN, (Ordu), (DHA)ORDU'nun Korgan ilçesinde, namaz için camiye giden Mehmet Kesen (76), sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu belirtilen otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

        Kaza, 4 Temmuz'da, Tepe Mahalle Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Alaattin Y. (47), otomobilini otoparka bıraktı. Park halinde duran otomobil, bir anda geriye doğru kaymaya başladı. Yokuş aşağı hızlı ve sürücüsüz olarak hareket eden otomobil, öğle namazı için camiye giden Mehmet Kesen'e çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Kesen'in öldüğü belirlendi. Kesen, Korgan Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

        Kazadan sonra gözaltına alınan ve el frenini çekmeyi unuttuğu belirtilen otomobil sürücüsü ise çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Korgan Mustafa KIRLAK

        2023-07-06 15:42:56

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