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        Arazi kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 23:57
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        Arazi kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Ahmet BAYRAK/ KABADÜZ (Ordu), (DHA)- ORDU´nun Kabadüz ilçesinde Mustafa Kır (45), mera anlaşmazlığı nedeniyle kavga ettiği Şenel Baştuğ (61) tarafından tabancayla vuruldu. Karnından yaralanan Kır, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, bu akşam saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Musakırık Mahallesi´ndeki Dereyurt Obasında meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önce husumet bulunan Mustafa Kır ile Şenel Baştuğ, arazi anlaşması nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Baştuğ, üzerindeki ruhsatlı tabanca ile Mustafa Kır´a ateş etti. Karnından yaralan Kır, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Mustafa Kır, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi´nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından Şenel Baştuğ, jandarma ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte yakalandı. Kavgada başına aldığı darbe ile yaralanan Baştuğ, tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Kabadüz Ahmet BAYRAK

        2023-08-07 23:56:23

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