Ordu'da, inşaatın 4'üncü katından düşen işçi öldü

ORDU'nunFatsa ilçesinde, inşaatın 4'üncü katından düşen işçi Orhan Çok (30), hayatını kaybetti.

Olay, Fatsa ilçesi Ayazlı Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı bir inşaatın son katında kalıp sökümü yapan işçi Orhan Çok, dengesini kaybederek zemine düştü. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çok, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.