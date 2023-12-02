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        Ordu'da, inşaatın 4'üncü katından düşen işçi öldü

        ORDU'nunFatsa ilçesinde, inşaatın 4'üncü katından düşen işçi Orhan Çok (30), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 22:08 Güncelleme: 02.12.2023 - 22:10
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        Ordu'da, inşaatın 4'üncü katından düşen işçi öldü
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        ORDU'nunFatsa ilçesinde, inşaatın 4'üncü katından düşen işçi Orhan Çok (30), hayatını kaybetti.

        Olay, Fatsa ilçesi Ayazlı Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı bir inşaatın son katında kalıp sökümü yapan işçi Orhan Çok, dengesini kaybederek zemine düştü. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çok, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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