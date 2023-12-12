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        Salça kabında uyuşturucu ele geçirildi

        ORDU'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada, salça kabının içerisine saklanmış 142 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan B.K (24) ile A.D. (21), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 15:28 Güncelleme: 12.12.2023 - 15:30
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        Salça kabında uyuşturucu ele geçirildi
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        ORDU'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada, salça kabının içerisine saklanmış 142 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan B.K (24) ile A.D. (21), tutuklandı.

        Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 10 Aralık'ta şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yaptı. Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ekipler, salça kabının içerisine saklanmış 142 gram metemfetamin ele geçirdi. Ekipler, otomobilde bulunan B.K. ile A.D.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyetteki sorgularının ardından Ordu Adliyesi´ne sevk edilen B.K. ve A.D., sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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