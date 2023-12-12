Ordu'da devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı

Ordu'nun Kumru ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Emrah Çelenk yönetimindeki 52 EC 345 plakalı kamyonet, ilçe girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Ali Emrullah Günbatı, Efehan Dalmış ve Özgür Cin, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kumru Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Çelenk'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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