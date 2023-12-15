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        Kuyumculara sahte Cumhuriyet altını satan şüpheli yakalandı

        ORDU´nun Altınordu ilçesinde 2 kuyumcuya 4 sahte Cumhuriyet altını satarak, dolandıran Z.K. (34) isimli erkek, başka bir kuyumcuyu dolandırmak isterken yakalandı. Z.K. ile birlikte hareket ettiği belirlenen Y.Ş. (36) de gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 12:08 Güncelleme: 15.12.2023 - 12:10
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        Kuyumculara sahte Cumhuriyet altını satan şüpheli yakalandı
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        ORDU´nun Altınordu ilçesinde 2 kuyumcuya 4 sahte Cumhuriyet altını satarak, dolandıran Z.K. (34) isimli erkek, başka bir kuyumcuyu dolandırmak isterken yakalandı. Z.K. ile birlikte hareket ettiği belirlenen Y.Ş. (36) de gözaltına alındı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Sırrı Paşa Caddesi´nde meydana geldi. İl dışından gelen Z.K., girdiği kuyumcuda Cumhuriyet altınını bozdurmak istedi. Atölyeye gönderilen altının, yapılan incelemede sahte olduğu tespit edildi. Atölye çalışanları tarafından tutulan Z.K., ihbarla gelen polis ekiplerince gözaltına alınarak, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü. Soruşturmayı derinleştiren polis, Z.K. ile birlikte hareket ettiğini tesit ettiği Y.Ş.'yi (36) de yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, Ordu Adliyesi'ne sevk edildi. Kuyumcudaki o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

        Şüphelinin, aynı yöntemle caddedeki 2 kuyumcuya da 4 sahte Cumhuriyet altını sattığı ve yaklaşık 50 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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