Kazada ölen anne- kız, memleketlerinde yan yana toprağa verildi

KOCAELİ'de dün meydana gelen trafik kazasında ölen anne ile kızının cenazesi, memleketleri Ordu'da toprağa verildi.

Kurban Bayramı ziyareti için memleketi Ordu’nun Akkuş ilçesine eşi Emine Tokmak (39), kızları Ayşegül (17) ve Merve ile (14) gelen Mustafa Tokmak, İstanbul'a dönüş yolunda aracın kontrolünü kaybedip bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kazada anne Emine Tokmak ve kızı Ayşegül Tokmak hayatını kaybederken, sürücü Mustafa Tokmak diğer kızı Merve Tokmak ise ağır yaralanarak hastanede yoğun bakıma alındı.

Kazada hayatını kaybeden Emine ve kızı Ayşegül Tokmak'ın cenazeleri İstanbul'dan memleketleri Ordu’nun Akkuş ilçesine getirildi. Anne kız için Akkuş ilçesindeki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Burada kılınan cenaze namazına Tokmak ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Eşi ve kızının yaşamını yitirdiği kazadan yaralı kurtulan Mustafa Tokmak da cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Anne ile kızının cenazeleri, kılınan namazın ardından Çaldere Asri Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.