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        Okul bahçesinde öğretmenin kullandığı otomobilin çarptığı 7 yaşındaki Miray öldü

        ORDU'da öğretmenin kullandığı otomobil, okul bahçesine girişte 'uyum eğitimi' için gelen 7 yaşındaki Miray Arslan'a çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 13:29 Güncelleme: 02.09.2024 - 13:35
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        Okul bahçesinde öğretmenin kullandığı otomobilin çarptığı 7 yaşındaki Miray öldü
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        ORDU'da öğretmenin kullandığı otomobil, okul bahçesine girişte 'uyum eğitimi' için gelen 7 yaşındaki Miray Arslan'a çarptı. Yaralanan Miray, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında Altınordu ilçesi Saray Mahallesi’ndeki Gazi İlkokulu-Ortaokulu bahçesinde meydana geldi. Beden eğitimi öğretmeni Banu K. yönetimindeki 52 BK 790 plakalı otomobil, okul bahçesine girdiği sırada uyum haftası kapsamında okula gelen 1’inci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a çarptı. Kazada Miray yaralandı. Görevlilerin ihbarı üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Yakup ve Eda Arslan çiftinin kızları Miray Arslan, ambulansla götürüldüğü Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

        Öğretmen Banu K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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