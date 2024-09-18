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        Görevi sırasında motosiklet çarpan jandarma astsubay şehit oldu

        ORDU'daki görevine 2 ay önce başlayan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır (26), jandarma trafik kontrol noktasında görev yaparken, motosikletin çarpmasıyla şehit oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 11:58 Güncelleme: 18.09.2024 - 12:00
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        Görevi sırasında motosiklet çarpan jandarma astsubay şehit oldu
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        ORDU'daki görevine 2 ay önce başlayan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır (26), jandarma trafik kontrol noktasında görev yaparken, motosikletin çarpmasıyla şehit oldu.

        Kaza, saat 10.30 sıralarında, Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Turnasuyu Jandarma trafik kontrol noktasında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır, görev sırasında motosiklet çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Çangır'ı çevredeki özel hastaneye kaldırdı. Çangır, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Mehmet Fatih Çangır'ın, Sakarya nüfusuna kayıtlı olduğu ve 2 ay önce Ordu'ya atanıp görevine başladığı öğrenildi. Kazada yaralanan ve kimliği henüz belirlenemeyen motosiklet sürücüsü ise hastanede tedaviye alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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