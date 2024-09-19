Astsubaya çarpıp şehit olmasına neden olan motosikletlinin 'tek teker' üzerinde videoları çıktı

ORDU'da, ‘Dur’ ihtarına uymayıp, kontrolünü kaybettiği motosikletiyle Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarpıp şehit olmasına neden olan Adem T.'nin tehlikeli sürüş videoları ortaya çıktı. Tek teker üzerinde motosiklet sürerken çekilen görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Adem T., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi'nde dün saat 10.30 sıralarında, Turnasuyu Jandarma Trafik Kontrol noktasında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır, motosikletli Adem T.’ye ‘Dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayan Adem T.’nin kullandığı motosiklet, Çangır’a çarptı. Yaralanan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır, çağırılan ambulansla kaldırıldığı özel hastanede, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Motosiklet sürücüsü Adem T. de hastanede tedaviye alındı.