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        Motosikletle çarparak astsubayı şehit eden sürücü: Kontrol noktasını görmedim

        ORDU'da'dur' ihtarına uymayıp, motosikleti ile Jandarma Astsubay Mehmet Fatih Çangır'a (27) çarparak şehit eden sürücü Adem Topçu'nun (27) ifadesi, ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 11:35 Güncelleme: 28.09.2024 - 11:40
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        Motosikletle çarparak astsubayı şehit eden sürücü: Kontrol noktasını görmedim
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        ORDU'da'dur' ihtarına uymayıp, motosikleti ile Jandarma Astsubay Mehmet Fatih Çangır'a (27) çarparak şehit eden sürücü Adem Topçu'nun (27) ifadesi, ortaya çıktı. Topçu, ifadesinde, "Yol üzerinde kontrol noktası olduğunu görmedim. Çarpmak ya da kaçmak gibi bir niyetim yoktu" dedi.

        Ordu'nun Turnasuyu Jandarma Trafik Kontrol Noktası'nda görevli ekipler, 18 Eylül'de saat 10.30 sıralarında Adem Topçu yönetimindeki 07 GU 227 plakalı motosiklete 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan Adem Topçu, kontrolünü kaybettiği motosikletle Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarptı. Astsubay Çangır ile devrilen motosikletin sürücüsü Adem Topçu, yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen ambulanslarla 2 yaralı, özel hastaneye kaldırıldı. Astsubay Çangır, hastanede şehit oldu.

        DEFALARCA KONTROL NOKTASINDAN KAÇMIŞ

        Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Adem Topçu, 25 Eylül'de çıkarıldığı hakimlikçe 'Olası kastla ölüme neden olma' suçundan tutuklandı. Topçu'nun aşırı hız ve kontrol noktasında durmamaktan plakasına yazılmış 22 idari para cezası bulunduğu, uyuşturucu madde kullanmaktan da sabıkası olduğu belirtildi. Adem Topçu, ifadesinde, "Normal bir şekilde, 100 kilometre hızla kendi şeridimde gidiyordum. Yolun daralması üzerine sağ şeride doğru yanaştım. Yol üzerinde kontrol noktası olduğunu görmedim. Çarpmak ya da kaçmak gibi bir niyetim yoktu" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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