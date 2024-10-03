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        Hastanede güvenlik görevlisi, temizlik personeli kadın ve yakınını bıçakladı

        ORDU Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Orhan G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 13:40 Güncelleme: 03.10.2024 - 13:45
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        Hastanede güvenlik görevlisi, temizlik personeli kadın ve yakınını bıçakladı
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        ORDU Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Orhan G. (45), husumetli olduğu iddia edilen aynı hastanede temizlik görevlisi Mehtap Gümüş (37) ve yakınını bıçakla yaraladı. Şüpheli Orhan G., polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Olay, saat 11.00 sıralarında Altınordu ilçesindeki Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Hastanede güvenlik görevlisi olan Orhan G., poliklinik servisi önünde aynı hastanede temizlik personeli olarak çalışan Mehtap Gümüş ile karşılaştı. Aralarında husumet bulunduğu öne sürülen taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Orhan G., üzerinde taşıdığı bıçakla Mehtap Gümüş'ü yaraladı. Bu sırada Mehtap Gümüş’ün yanında bulunan yakını Mustafa Gümüş, Orhan G.’ye müdahale etmeye çalıştı. Arbedede Orhan G. ile Mustafa Gümüş de elinden yaralandı. Mehtap Gümüş aynı hastanede tedaviye alındı. Mustafa Gümüş ve Orhan G.’ye ise hastanenin acil servisinde ayakta müdahale edildi. İki elinden yaralanan saldırgan Orhan G., tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan, güvenlik görevlisi Orhan G.’nin bugün izinli olduğu bildirildi.

        Mehtap Gümüş’ün durumunun ciddi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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