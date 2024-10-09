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        Fındık ürünleri mağazası kurşunlandı; 2 tutuklama

        ORDU'da fındık ürünleri satışı yapan iş yerine ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 09:24 Güncelleme: 09.10.2024 - 09:30
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        Fındık ürünleri mağazası kurşunlandı; 2 tutuklama
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        ORDU'da fındık ürünleri satışı yapan iş yerine ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

        Fatsa ilçesinde fındık ürünleri üretimi ve satışı yapılan iş yerine, 3 Ekim'de, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı. Herhangi bir yaralama ve can kaybının olmadığı olayda iş yeri zarar gördü. Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geniş kapsamlı çalışma başlattı. İncelemeler sonucunda olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla T.D. ve K.A. ile onlara yardım ettiği belirtilen M.Y., D.S. ve T.Ş., düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.D. ve K.A., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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