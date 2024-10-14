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        Karadeniz'in gizli tarih hazinesi; Kurul Kalesi

        ORDU'da, Doğu Karadeniz'in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı olan 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nde, bugüne kadar çok sayıda tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 14:10 Güncelleme: 14.10.2024 - 14:15
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        Karadeniz'in gizli tarih hazinesi; Kurul Kalesi
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        ORDU'da, Doğu Karadeniz'in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı olan 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nde, bugüne kadar çok sayıda tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı.

        Altınordu ilçesi Bayadı Mahallesi’nde bulunan ve Doğu Karadeniz’in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı olan 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nde, tarihi eserler gün yüzüne çıkarılıyor. Kazı çalışmaları, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında, 6 arkeolog ve 15 işçi olmak üzere toplam 21 kişilik ekip tarafından yürütülüyor. Kazılarda bugüne kadar milattan önce 120-63 yılları arasında hüküm süren ve Roma İmparatorluğu'na başkaldıran Pontos Kralı VI. Mithradates döneminde inşa edilen antik kaleden birçok tarihi eser ortaya çıkarıldı.

        Kurul Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında, 2 bin 150 yıllık olduğu tahmin edilen Kibele Heykeli, çocuk Dionysos ve onu yetiştiren Pan figürü, keçi biçimli hayvan şeklindeki kompozit kaplar gibi önemli eserler keşfedildi. Ayrıca, iki küçük Kibele heykelciği ve bereket tanrısı Dionysos’a ait protomlar da gün yüzüne çıkarıldı. Kale içindeki kuzey teras kapısında bulunan bir alanda ise Dionysos'un boynuzlu yeni bir protomu daha ortaya çıkarıldı.

        Kazılarda ayrıca Apollon figürini, bronz Herme ve kartal figürü, sarmaşık bezemeli boğa ritonu, bronz kapı anahtarları, at figürü, onyx taşından yapılmış başı örtülü kadın kolyesi, balta, ok ve mızrak uçları, pişmiş topraktan yapılmış kandiller, testiler, kum taşı gülle ve sikkeler gibi çok sayıda tarihi obje bulundu.

        'ORDU'DAN TARİH FIŞKIRIYOR'

        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Kurul Kalesi'nde devam eden kazılara verdikleri desteği vurgulayarak, "Ordu’dan adeta tarih fışkırıyor. Karadeniz'in, İç Anadolu ve Ege'ye kıyasla arkeolojik zenginlik açısından zayıf olduğu düşünülürdü, ancak biz bunun tam tersini gösteriyoruz. Buradan çıkarılan tarihi eserleri sergileyeceğimiz bir arkeoloji müzesinin hazırlıklarını yapıyoruz. Ordu, doğal güzelliklerinin yanı sıra arkeolojik zenginliğiyle de bir çekim merkezi olacak" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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