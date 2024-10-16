Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Annesinin ölümüne neden olan sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi

        ORDU'da yaya geçidinde Nadire Karaca'ya (59) otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olup kaçan, 4 gün sonra da jandarmaya teslim olan Ayhan K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 17:31 Güncelleme: 16.10.2024 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Annesinin ölümüne neden olan sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ORDU'da yaya geçidinde Nadire Karaca'ya (59) otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olup kaçan, 4 gün sonra da jandarmaya teslim olan Ayhan K. (55) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara tepki gösteren Karaca’nın oğlu Emrah Karaca, “Serbest bırakılması, acımızı daha da katladı” dedi.

        Kaza, 11 Ekim’de Samsun-Ordu kara yolunun Fatsa ilçesi Bolaman mevkisinde meydana geldi. Ayhan K. yönetimindeki 61 AHV 647 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Nadire Karaca’ya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Nadire Karaca’nın hayatını kaybettiğini belirledi. 3 çocuk annesi Karaca’nın cenazesi, bir gün sonra Fatsa’da Kaleönü Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

        TUTUKSUZ YARGILANACAK;

        Olayın ardından kaçan sürücü Ayhan K. bugün Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim oldu. Ayhan K. jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        KARAR SONRASI ACIMIZ KATLANDI

        Nadire Karaca’nın oğlu Emrah Karaca, bu karara tepki gösterdi. Emrah Karaca, "Şu anda acımızın tarifi yok. Bu olayların sonucunda, zanlının vurup kaçması, olay yerinde aracını terk etmesi ve hiçbir şekilde yardımcı olmaması bizleri çok yaraladı. Vicdanen büyük bir rahatsızlık yaşıyoruz. Daha sonrasında zanlının 4 gün firari olarak kaçması ve hiçbir şekilde teslim olmaması, niyetinin ne kadar kötü olduğunu açıkça gösterdi. Bu noktadan sonra çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanma kararı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılması, acımızı daha da katladı. Zaten üzüntülüydük, bu durum üzüntümüzü daha da arttırdı. Bu durumda ne yapabiliriz? İlgili makamlardan ricamız, zanlının tekrar yakalanıp tutuklu yargılanmasını talep ediyoruz. Ancak bu şekilde acımız bir nebze hafifleyebilir” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç kadının burnunu kırmıştı! Serbest!
        Genç kadının burnunu kırmıştı! Serbest!
        Etiler'de lisede korku dolu anlar: Öğretmen, müdüre silah çekti
        Etiler'de lisede korku dolu anlar: Öğretmen, müdüre silah çekti
        Havalimanında dehşet! Klozete yeni doğan bebeğini bıraktı!
        Havalimanında dehşet! Klozete yeni doğan bebeğini bıraktı!
        Bakan Uraloğlu: Sosyal medya tehdit alanı olmayacak
        Bakan Uraloğlu: Sosyal medya tehdit alanı olmayacak
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        "Türk voleybolunun sırtı yere gelmez!"
        "Türk voleybolunun sırtı yere gelmez!"
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        İsrail Lübnan'da belediye binasına saldırdı!
        İsrail Lübnan'da belediye binasına saldırdı!
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Depreme canlı yayında yakalandı
        Depreme canlı yayında yakalandı
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Georgia'da sandıklar 'patladı'
        Georgia'da sandıklar 'patladı'
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor

        Benzer Haberler

        Ordu Üniversitesi, dünya üniversite sıralamasında yer aldı
        Ordu Üniversitesi, dünya üniversite sıralamasında yer aldı
        Ordu'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Ordu'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Ordu'da bir haftadır kayıp olan Rus uyruklu Margarita'nın cansız bedeni bul...
        Ordu'da bir haftadır kayıp olan Rus uyruklu Margarita'nın cansız bedeni bul...
        Ordu'da 8 gündür haber alınamayan kadın ölü bulundu
        Ordu'da 8 gündür haber alınamayan kadın ölü bulundu
        Ordu'da "Teo" isimli köpek sahibinin mezarı başında bekliyor
        Ordu'da "Teo" isimli köpek sahibinin mezarı başında bekliyor
        Hükümlüyü, karar çıktıktan 1 dakika sonra yakalayan polislere ödül
        Hükümlüyü, karar çıktıktan 1 dakika sonra yakalayan polislere ödül