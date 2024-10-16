Annesinin ölümüne neden olan sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi

ORDU'da yaya geçidinde Nadire Karaca'ya (59) otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olup kaçan, 4 gün sonra da jandarmaya teslim olan Ayhan K. (55) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara tepki gösteren Karaca’nın oğlu Emrah Karaca, “Serbest bırakılması, acımızı daha da katladı” dedi.

Kaza, 11 Ekim’de Samsun-Ordu kara yolunun Fatsa ilçesi Bolaman mevkisinde meydana geldi. Ayhan K. yönetimindeki 61 AHV 647 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Nadire Karaca’ya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Nadire Karaca’nın hayatını kaybettiğini belirledi. 3 çocuk annesi Karaca’nın cenazesi, bir gün sonra Fatsa’da Kaleönü Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

TUTUKSUZ YARGILANACAK;

Olayın ardından kaçan sürücü Ayhan K. bugün Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim oldu. Ayhan K. jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KARAR SONRASI ACIMIZ KATLANDI

Nadire Karaca’nın oğlu Emrah Karaca, bu karara tepki gösterdi. Emrah Karaca, "Şu anda acımızın tarifi yok. Bu olayların sonucunda, zanlının vurup kaçması, olay yerinde aracını terk etmesi ve hiçbir şekilde yardımcı olmaması bizleri çok yaraladı. Vicdanen büyük bir rahatsızlık yaşıyoruz. Daha sonrasında zanlının 4 gün firari olarak kaçması ve hiçbir şekilde teslim olmaması, niyetinin ne kadar kötü olduğunu açıkça gösterdi. Bu noktadan sonra çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanma kararı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılması, acımızı daha da katladı. Zaten üzüntülüydük, bu durum üzüntümüzü daha da arttırdı. Bu durumda ne yapabiliriz? İlgili makamlardan ricamız, zanlının tekrar yakalanıp tutuklu yargılanmasını talep ediyoruz. Ancak bu şekilde acımız bir nebze hafifleyebilir” dedi.