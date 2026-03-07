Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Ordu'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 16:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.


        Kavraz Mahallesi'nde A.A. (63) idaresindeki 52 K 4047 plakalı kamyon ile F.B'nin (48) kullandığı 52 EK 4047 plakalı kamyonet çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, kamyonet sürücüsü F.B'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yaralanan kamyonetteki A.B. (71) ile torunları M.B. (14) ve S.B. (11) ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        APP plaka cezaları ile ilgili yeni karar
        APP plaka cezaları ile ilgili yeni karar
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Bahar başlıyor ancak yağışsız ve güneşli hafta geliyor
        Bahar başlıyor ancak yağışsız ve güneşli hafta geliyor
        Osman Hamdi Bey'in tablosu ilk kez açık artırmada!
        Osman Hamdi Bey'in tablosu ilk kez açık artırmada!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı

        Benzer Haberler

        Ordu'da karbonmonoksit zehirlenmesi: Anne ve kızı hayatını kaybetti
        Ordu'da karbonmonoksit zehirlenmesi: Anne ve kızı hayatını kaybetti
        Ordu'da sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ile kızı öldü
        Ordu'da sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ile kızı öldü
        Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ile kızı yaşamını yitirdi
        Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ile kızı yaşamını yitirdi
        Ordu Valisi Erol'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
        Ordu Valisi Erol'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Ordu'da sahur programında konu...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Ordu'da sahur programında konu...
        Ordu'da dilencilere yönelik denetim yapıldı
        Ordu'da dilencilere yönelik denetim yapıldı