Ordu'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kavraz Mahallesi'nde A.A. (63) idaresindeki 52 K 4047 plakalı kamyon ile F.B'nin (48) kullandığı 52 EK 4047 plakalı kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kamyonet sürücüsü F.B'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan kamyonetteki A.B. (71) ile torunları M.B. (14) ve S.B. (11) ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

