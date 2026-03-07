Canlı
        Ordu Haberleri

        Ordu Valisi Erol'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

        Ordu Valisi Muammer Erol, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 14:34 Güncelleme:
        Ordu Valisi Erol'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

        Ordu Valisi Muammer Erol, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Erol, mesajında, hayata emekleriyle ve değerleriyle anlam katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

        Kadına saygının, değerlerin, gelenek göreneklerin, tarihin ve sosyal hayatın tabii bir sonucu olduğunu belirten Erol, "Gerek inancımız, gerekse de toplumsal değerlerimiz kadını her zaman baş tacı etmekte, onu çok müstesna bir yere koymaktadır." ifadelerini kullandı.

        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir" diyerek kadının toplum ve medeniyet içindeki yerini takdir ettiğini vurgulayan Erol, toplumun temelinin aile, ailenin temelinin ise kadın olduğuna işaret etti.

        Erol, kadınların her daim hak ettikleri konumda ailenin ve toplumun merkezinde yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Eğitimden sağlığa, siyasal yaşamdan iş dünyasına kadar üstlendikleri sorumluluklarla Türk milletinin geleceğe güvenle bakmasının teminatı olmuşlardır. Günümüzde kadınlarımızın ekonomik, sosyal ve siyasal alandaki etkinlikleri her geçen gün artmaktadır. Kadınlarımıza ne kadar güzel fırsatlar sunabilirsek toplum olarak o oranda güçleneceğimiz inancındayım."

        Vali Erol, başta şehit ve gazilerin kıymetli anneleri ile eşleri olmak üzere fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle insanlığın umudunu yeşerten tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

