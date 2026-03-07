Ordu'da sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ile kızı öldü

Ordu'nun Gölköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ile kızı hayatını kaybetti.



Paşapınar Mahallesi'nde yaşayan E.A. (90) ile kızı L.Y'den (56) haber alamayan yakınları, anne ve kızın evine gitti.



Pencereyi açarak eve giren yakınları, anne ile kızının hareketsiz yattığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekipler, E.A. ve kızı L.Y'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.



Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen anne ile kızının cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

