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        Ordu'da ölü bulunan Margarita Karaca, toprağa verildi

        ORDU'nun Altınordu ilçesinde kaybolan ve bir hafta sonra fındık bahçesinde cansız bedeni bulunan Rus uyruklu Margarita Karaca için cenaze töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 18:56 Güncelleme: 18.10.2024 - 19:00
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        Ordu'da ölü bulunan Margarita Karaca, toprağa verildi
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        ORDU'nun Altınordu ilçesinde kaybolan ve bir hafta sonra fındık bahçesinde cansız bedeni bulunan Rus uyruklu Margarita Karaca için cenaze töreni düzenlendi.

        Rus uyruklu Margarita Karaca'dan, 8 Ekim’de Altınordu ilçesinde bulunan evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Kaybolduğu gün ailesi tarafından yapılan ihbar üzerine Karaca’yı bulmak için güvenlik güçleri geniş çaplı arama başlattı. Ailesi ve yakınları kaybolduğu süreçte endişe yaşayıp kamuoyundan ve vatandaşlardan sosyal medya aracılığıyla yardım talebinde bulundu. Ordu İl Emniyet ekiplerince devam edilen arama çalışmaları sonucunda Margarita Karaca’nın cansız bedeni, 15 Ekim günü saat 15.00 sıralarında Altınordu ilçesi Boztepe Mahallesi Pirahmet mevkisindeki fındık bahçesinde bulundu.

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Ölüm nedeni henüz belli olmayan Margarita Karaca için bugün Ordu’da cenaze töreni düzenlendi. Töreninin ardından Karaca’nın cenazesi Hatipli Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze töreninde Ordu Protestan Kilisesi Papazı Tom Scott da hazır bulundu. Papaz Tom Scott cenaze töreninde dua okudu. Cenazeye, CHP İl Başkanı Bülent Akpınar, Margarita Karaca’nın Rusya’dan gelen yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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