Ordu'da ölü bulunan Margarita Karaca, toprağa verildi

ORDU'nun Altınordu ilçesinde kaybolan ve bir hafta sonra fındık bahçesinde cansız bedeni bulunan Rus uyruklu Margarita Karaca için cenaze töreni düzenlendi.

Rus uyruklu Margarita Karaca'dan, 8 Ekim’de Altınordu ilçesinde bulunan evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Kaybolduğu gün ailesi tarafından yapılan ihbar üzerine Karaca’yı bulmak için güvenlik güçleri geniş çaplı arama başlattı. Ailesi ve yakınları kaybolduğu süreçte endişe yaşayıp kamuoyundan ve vatandaşlardan sosyal medya aracılığıyla yardım talebinde bulundu. Ordu İl Emniyet ekiplerince devam edilen arama çalışmaları sonucunda Margarita Karaca’nın cansız bedeni, 15 Ekim günü saat 15.00 sıralarında Altınordu ilçesi Boztepe Mahallesi Pirahmet mevkisindeki fındık bahçesinde bulundu.