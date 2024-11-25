Ordu'da karda mahsur kalan 4 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı
ORDU'nun Kabadüz-Mesudiye kara yolu Horu Obası mevkisinde karda mahsur kalan 4 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
ORDU'nun Kabadüz-Mesudiye kara yolu Horu Obası mevkisinde karda mahsur kalan 4 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Kentte 2 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Dün sabah evden çıkan Murat Günay (40), Ferhat Günay (33), Hüdaverdi Aslantaş ve Barış Aslantaş, Kabadüz-Mesudiye kara yolunun Horu Obası mevkiinde mahsur kaldı. Ailenin saat 17.00 sıralarında yaptığı ihbar üzerine 4 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgeye Jandarma Asayiş, Jandarma Arama Kurtarma, AFAD timleri ve iki iş makinesi ile belediye ekipleri sevk edildi.
Kar yağışının sürdüğü bölgede çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.