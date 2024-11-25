Ordu'da karda mahsur kalan 4 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı

ORDU'nun Kabadüz-Mesudiye kara yolu Horu Obası mevkisinde karda mahsur kalan 4 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Kentte 2 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Dün sabah evden çıkan Murat Günay (40), Ferhat Günay (33), Hüdaverdi Aslantaş ve Barış Aslantaş, Kabadüz-Mesudiye kara yolunun Horu Obası mevkiinde mahsur kaldı. Ailenin saat 17.00 sıralarında yaptığı ihbar üzerine 4 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgeye Jandarma Asayiş, Jandarma Arama Kurtarma, AFAD timleri ve iki iş makinesi ile belediye ekipleri sevk edildi.