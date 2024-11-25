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        Ordu'da eğitime kar engeli

        ORDU'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, 26 Kasım Salı günü 14 ilçedeki okullar tamamen, 2 ilçede ise bazı mahallelerdeki okullarda eğitime bir gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 19:57 Güncelleme: 25.11.2024 - 20:00
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        Ordu'da eğitime kar engeli
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        ORDU’da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, 26 Kasım Salı günü 14 ilçedeki okullar tamamen, 2 ilçede ise bazı mahallelerdeki okullarda eğitime bir gün ara verildi.

        Ordu'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, 26 Kasım Salı günü gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen olumsuz hava koşulları, bazı ilçelerde okulların tatil edilmesine sebep oldu. Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada; 26 Kasım Salı günü, Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerinde bulunan okulların tamamında eğitim-öğretime 1 gün ara verileceği açıklandı. Valilik açıklamasında Fatsa ilçesinin Aslancami, Geyikceli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ve Demirci mahallelerinde bulunan okullar ile Ünye ilçesinin Pelitliyatak, Yenikent, Yeşilkent, Fatih, Tekkiraz ve Erenyurt mahallelerindeki okullarda da aynı (salı) gün eğitime bir günlük ara verileceği duyuruldu.

        Valilikçe, resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında; okullar, halk eğitim merkezi kursları, rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kurslarında eğitim-öğretime ara verilecekken, bu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

        Yetkililer, kar yağışı ve buzlanmanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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