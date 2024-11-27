Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da kamyona arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi öldü; kaza kamerada

        ORDU'nun Ünye ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 22:14 Güncelleme: 27.11.2024 - 22:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da kamyona arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi öldü; kaza kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        ORDU’nun Ünye ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Devlet Sahil Yolu Eski Kızılcakese Mahallesi’nde meydana geldi. Kızılcakese Mahallesi istikametinden çıkıp, kavşaktan dönüş yapmak isteyen İbrahim Ö. (59) yönetimindeki 52 ABJ 743 plakalı kamyona, Ünye istikametine seyir halinde olan Zekeriya Furkan Aydın (28) yönetimindeki 52 ADV 076 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü Zekeriya Furkan Aydın ile araçta bulunan Muhammet Demir (39) ve oğlu Abdulsamet Demir’in (17) yaşamını yitirdiği belirlendi. 3 kişinin cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından Ünye Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü İbrahim Ö. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den UCM kararına karşı temyiz başvurusu
        İsrail'den UCM kararına karşı temyiz başvurusu
        Van Bronckhorst'tan ayrılık cevabı!
        Van Bronckhorst'tan ayrılık cevabı!
        Sanık doktor Şehmuz Çelik açıkladı! İlaç kesildiği için Serdarova bebek ölmüş!
        Sanık doktor Şehmuz Çelik açıkladı! İlaç kesildiği için Serdarova bebek ölmüş!
        Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler
        Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler
        "Gülerek karşılamamız gerekiyor"
        "Gülerek karşılamamız gerekiyor"
        27 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        27 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Florya arazisinde son durum ne?
        Florya arazisinde son durum ne?
        "Kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım"
        "Kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım"
        Havayollarında umut var
        Havayollarında umut var
        Feyyaz Uçar: Aramızdan ayrılanlar olacak
        Feyyaz Uçar: Aramızdan ayrılanlar olacak
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        Kız arkadaşını bayıltana kadar dövdü!
        Kız arkadaşını bayıltana kadar dövdü!
        Avukatına âşık oldu
        Avukatına âşık oldu
        Türkiye kitap ve sanatla değil mücevher ile Avrupa'nın 'kültürlüsü'
        Türkiye kitap ve sanatla değil mücevher ile Avrupa'nın 'kültürlüsü'
        "Enflasyon direnç gösteriyor"
        "Enflasyon direnç gösteriyor"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme

        Benzer Haberler

        Ordu'da eğitime kar engeli
        Ordu'da eğitime kar engeli
        Ordu'da sünnet şöleni düzenlendi
        Ordu'da sünnet şöleni düzenlendi
        Ordu'da kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi öldü
        Ordu'da kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi öldü
        Ünye'de kahverengi kokarcayla mücadele için ilaçlama cihazı dağıtıldı
        Ünye'de kahverengi kokarcayla mücadele için ilaçlama cihazı dağıtıldı
        Yazar Rana Demiriz, Fatsa'da öğrencilerle buluştu
        Yazar Rana Demiriz, Fatsa'da öğrencilerle buluştu
        Ordu ve Giresun'da ekipler yolu kapanan yerlerdeki 15 kişiye ulaştı
        Ordu ve Giresun'da ekipler yolu kapanan yerlerdeki 15 kişiye ulaştı