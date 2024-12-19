Kuzenlere otomobil çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde, Fatsa-Kumru kara yolu Kargucak mevkisinde meydana geldi. Oktay H.'nin kullandığı 34 JJ 1212 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Erdem ve kuzeni Adem Erdem'e çarptı. Kazada Abdullah Erdem yaşamını yitirdi. Sağlık ekipleri, yaralanan Adem Erdem'i Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sürücü Oktay H. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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