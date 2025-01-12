İş yerinde çıkan yangın, yanındaki depoya sıçradı

ORDU'nun Altınordu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, yanındaki depoya da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, iş yeri ve depo kullanılamaz hale geldi.

Boztepe Mahallesi Hacıhamza Sokak'ta Temel Boztepe'ye ait, ahşap torna üzerine faaliyet gösteren iş yerinde, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, yan tarafındaki depoya sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında iş yeri ve depo kullanılamaz hale geldi.

Yangında can kaybının olmadığını belirten Boztepe Mahallesi Muhtarı Mustafa Kurucu, “Bildiğimiz kadarıyla buzdolabının şase yapmasıyla yangın çıkmış. İtfaiye ekipleri gerekli müdahaleyi yaptı ancak sonuç olarak malzemeler yandı. Burada arı peteği ve marangozluk işleri yapılıyordu. Ayrıca oto filtrelerinin olduğu bir depoydu. Çok şükür can kaybı ve yaralanma olmadı” dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.