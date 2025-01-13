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        Otomobil yayaya çarptı: 3 yaralı

        ORDU'nun Altınordu ilçesinde otomobil yayaya çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 14:27 Güncelleme: 13.01.2025 - 14:30
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        Otomobil yayaya çarptı: 3 yaralı
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        ORDU'nun Altınordu ilçesinde otomobil yayaya çarptı. Kazada yaya ile araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 12.00 sıralarında Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. Ali Çorlu yönetimindeki 52 AEA 551 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Muhteber Kırbaş'a (75) çarptı. Kazada, Muhteber Kırbaş ile otomobildeki sürücünün annesi Katibe Çorlu ve oğlu Yusuf Emir Çorlu yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Muhteber Kırbaş'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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