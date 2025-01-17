Cengizhan'ı yanlışlıkla vuran arkadaşına ev hapsi cezası (2)

Ordu'da avlandıkları sırada D.D.'nin yanlışlıkla tüfekle vurarak ölümüne neden olduğu lise öğrencisi Cengizhan Karacı'nın cenazesi, öğle vakti Fatsa ilçesi Yapraklı Mahallesi'nde kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

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