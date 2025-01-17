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        Cengizhan'ı yanlışlıkla vuran arkadaşına ev hapsi cezası (2)

        TOPRAĞAVERİLDİOrdu'da avlandıkları sırada D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 16:24 Güncelleme: 17.01.2025 - 16:30
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        Cengizhan'ı yanlışlıkla vuran arkadaşına ev hapsi cezası (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Ordu'da avlandıkları sırada D.D.'nin yanlışlıkla tüfekle vurarak ölümüne neden olduğu lise öğrencisi Cengizhan Karacı'nın cenazesi, öğle vakti Fatsa ilçesi Yapraklı Mahallesi'nde kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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