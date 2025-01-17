Kazada ağır yaralanan jandarma uzman çavuş, 71 gün sonra öldü

ORDU'datakla atan otomobilin ağır yaralanan sürücüsü Jandarma Uzman Çavuş Önder Öztürk (26), 71 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, geçen yıl 7 Kasım'da saat 23.00 sıralarında Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İzin için Ordu'ya gelen Trabzon'da görevli Uzman Çavuş Önder Öztürk, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için aracı ile manevra yaptı. Bu sırada evli ve 1 çocuk babası Öztürk'ün kontrolündeki 52 AU 954 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Öztürk, sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan ve entübe edilen Öztürk, 71 gün sonra hayatını kaybetti.