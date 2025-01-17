Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Kazada ağır yaralanan jandarma uzman çavuş, 71 gün sonra öldü

        ORDU'datakla atan otomobilin ağır yaralanan sürücüsü Jandarma Uzman Çavuş Önder Öztürk (26), 71 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 19:17 Güncelleme: 17.01.2025 - 19:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kazada ağır yaralanan jandarma uzman çavuş, 71 gün sonra öldü
        ABONE OL

        ORDU'datakla atan otomobilin ağır yaralanan sürücüsü Jandarma Uzman Çavuş Önder Öztürk (26), 71 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, geçen yıl 7 Kasım'da saat 23.00 sıralarında Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İzin için Ordu'ya gelen Trabzon'da görevli Uzman Çavuş Önder Öztürk, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için aracı ile manevra yaptı. Bu sırada evli ve 1 çocuk babası Öztürk'ün kontrolündeki 52 AU 954 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Öztürk, sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan ve entübe edilen Öztürk, 71 gün sonra hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Mersin'de ilk 11'ler belli oldu
        Mersin'de ilk 11'ler belli oldu
        Netanyahu'dan Biden'a yanıt
        Netanyahu'dan Biden'a yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Savaş ilanını kabul ediyoruz"
        "Savaş ilanını kabul ediyoruz"
        Sahte alkol operasyonu
        Sahte alkol operasyonu
        17 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        17 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        En pahalı konutlar bu illerde
        En pahalı konutlar bu illerde
        IMF küresel ekonominin büyümesini bekliyor
        IMF küresel ekonominin büyümesini bekliyor
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkesi onayladı
        İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkesi onayladı
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        Gece kulübünde sahte içki iddiası! Ölümle sonuçlandı!
        Gece kulübünde sahte içki iddiası! Ölümle sonuçlandı!
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar

        Benzer Haberler

        Ordu'da kazada yaralanan uzman çavuş, tedavi gördüğü hastanede öldü
        Ordu'da kazada yaralanan uzman çavuş, tedavi gördüğü hastanede öldü
        Cengizhan'ı yanlışlıkla vuran arkadaşına ev hapsi cezası (2)
        Cengizhan'ı yanlışlıkla vuran arkadaşına ev hapsi cezası (2)
        Ordu'da hazırlanacak dondurma ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girilmesi hed...
        Ordu'da hazırlanacak dondurma ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girilmesi hed...
        Cengizhan'ı yanlışlıkla vuran arkadaşına ev hapis cezası
        Cengizhan'ı yanlışlıkla vuran arkadaşına ev hapis cezası
        Ordu'da çıkan ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi
        Ordu'da çıkan ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi
        Yangında mahsur kalan ev sahibini, itfaiyeciler kurtardı
        Yangında mahsur kalan ev sahibini, itfaiyeciler kurtardı