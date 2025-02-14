Christopher Nolan'ın The Odyssey filmi için Ordu hazır

OSCAR ödüllü ünlü yönetmen Christopher Nolan’ın, yeni filmi ‘The Odyssey’in bazı sahnelerini Ordu’nun Perşembe ilçesinde bulunan Yason Burnu Yarımadası’nda çekeceği yönündeki söylentileri değerlendiren Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, “Bu filmle ilgili Christopher Nolan’a gerekli altyapıyı sağlayacağız” dedi.

Oppenheimer, Tenet, Dunkirk, Yıldızlararası, Batman-Kara Şövalye Yükseliyor, Inception, Prestij ve Akıl Defteri gibi filmleriyle bilinen ünlü yönetmen Christopher Nolan’ın, yeni filmi ‘The Odyssey’in bazı sahnelerini Ordu’nun Perşembe ilçesinde bulunan Yason Burnu Yarımadası’nda çekeceği belirtildi. ‘Christopher Nolan Art & Updates’ sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yason Burnu Yarımadası ve ünlü yönetmenin fotoğrafı paylaşılarak, ‘Christopher Nolan’ın bir sonraki filmi ’The Odyssey’ için bazı sahneler, Türkiye’nin Ordu ilinin Perşembe ilçesinde bulunan Yason Burnu’nda çekilecek’ denildi.

‘ALTYAPIYI SAĞLAYACAĞIZ’

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak konuyu yakından takip ettiklerini belirterek, “Mitolojide, ‘Altın Post Efsanesi’nin Yason Burnu’nda geçmesinden dolayı birkaç gündür gündemde olan The Odyssey filmi nedeniyle gündemdeyiz. Dünyaca ünlü yönetmen Christopher Nolan’ın yeni çekeceği filmin bir bölümünün Yason Burnu Yarımadası’nda geçeceği ciddi olarak sosyal medyada yer buldu. Bundan dolayı sadece Perşembe ilçemizi değil, ilimizi ve ülkemizi de bu gelişme çok heyecanlandırdı. Bugün bakanlıkla görüştük, bakanlık yetkilileri de olayı yakından takip ediyor fakat karşı taraftan resmi bir açıklama olmadı. Tabi bizler için bunun sevindirici tarafı güzel ilçemizi, sakin şehrimizi sadece ülkemiz içerisinde değil dünyaya tanıtmış olacağız. Bizler için çok güzel bir fırsat. Bu filmle ilgili Christopher Nolan’a gerekli altyapıyı sağladığımızda sakin şehir Perşembemiz bir adım daha öne çıkmış olacak” diye konuştu.

‘YASON BURNU BU FİLM İÇİN EN UYGUN YER’

Araştırmacı-Yazar ve Tarihçi Naim Güney (68) ise tarihi açıdan bu bölgenin film için en uygun yer olduğunu belirterek, “Christopher Nolan’ın yeni filmini burada çekeceğini duyunca çok sevindim. Gerçekten doğru bir tercih. Çünkü bilinen mitolojik öyküler içerisinde en eski destanlardan biri Altın Post Efsanesi’dir. Ordu’nun Perşembe ilçesinde bulan Yason Burnu, bu efsanede adı geçen antik bir bölgedir. Altın Post, mitolojik öyküsü M.Ö 3’üncü yüzyılda Rodoslu Apollonius tarafından yazılmıştır” diyerek bölgenin öyküsünü şöyle anlattı: