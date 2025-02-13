Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da "çakar lambalı" otomobil sürücüsüne 138 bin 172 lira ceza

        Ordu'da, "çakar lamba" tespit edilen otomobilin sürücüsüne 138 bin 172 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 17:26 Güncelleme: 13.02.2025 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da "çakar lambalı" otomobil sürücüsüne 138 bin 172 lira ceza
        ABONE OL

        Ordu'da, "çakar lamba" tespit edilen otomobilin sürücüsüne 138 bin 172 lira ceza kesildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gölköy-Aybastı yolu üzerinde icra edilen trafik denetimi sırasında bir otomobilde ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihaz (çakar lamba) tespit edildi.

        Ekipler, otomobilin sürücüsüne 138 bin 172 lira ceza uyguladı.

        Sürücünün ehliyeti 30 gün süreyle geri alındı, araç ise 30 gün trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki
        Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki
        Sağlık Bakanlığı'ndan hastanede "fiyat pazarlığı" görüntülerine inceleme
        Sağlık Bakanlığı'ndan hastanede "fiyat pazarlığı" görüntülerine inceleme
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Deepfake, yaratıcılığın ve güvenliğin iki yüzü
        Deepfake, yaratıcılığın ve güvenliğin iki yüzü
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        G.Saray'dan TFF'ye 46 pozisyon için VAR başvurusu!
        G.Saray'dan TFF'ye 46 pozisyon için VAR başvurusu!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Kayıp olarak aranırken ormanda ölü bulundu! Sır perdesi aralandı!
        Kayıp olarak aranırken ormanda ölü bulundu! Sır perdesi aralandı!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz"
        "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz"

        Benzer Haberler

        Ordu'da karla mücadele çalışmaları
        Ordu'da karla mücadele çalışmaları
        Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası, Ordu'da başladı
        Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası, Ordu'da başladı
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Ordu'da karda kanoyla kaydılar
        Ordu'da karda kanoyla kaydılar
        "Okul Projesi" ile judoya başlayan kızlar milli takımda başarı peşinde koşu...
        "Okul Projesi" ile judoya başlayan kızlar milli takımda başarı peşinde koşu...
        Ordu'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
        Ordu'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi