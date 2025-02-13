Ordu'da "çakar lambalı" otomobil sürücüsüne 138 bin 172 lira ceza

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gölköy-Aybastı yolu üzerinde icra edilen trafik denetimi sırasında bir otomobilde ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihaz (çakar lamba) tespit edildi.

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