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        Ordu'da karla kaplı sokaklarda snowboard yaptılar

        ORDU'nun Altınordu ilçesinde, kar kalınlığının 40 santime ulaştığı sokakta arkadaşlarıyla snowboard yapan Volkan Çelebi (41), "Buraya uzun zamandır böyle kar yağmamıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 13:41 Güncelleme: 22.02.2025 - 13:45
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        Ordu'da karla kaplı sokaklarda snowboard yaptılar
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        ORDU’nun Altınordu ilçesinde, kar kalınlığının 40 santime ulaştığı sokakta arkadaşlarıyla snowboard yapan Volkan Çelebi (41), “Buraya uzun zamandır böyle kar yağmamıştı. Karın keyfini sokaklarda snowboard yaparak çıkardık” dedi.

        Kentte 1 haftadır etkisini gösteren yağışla yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı. Kent merkezinde ise yer yer kalınlığı 40 santime ulaşan kar, halkı da sevindirdi. Altınordu ilçesinde yaşayan Volkan Çelebi ve arkadaşları, karla kaplı Taşbaşı ve Zaferimilli mahallelerinde snowboard yaptı. Sokakta snowboard yapmanın farklı bir deneyim olduğunu belirten Çelebi, “Ordu’ya uzun zamandır böyle kar yağmamıştı. Kar kalınlığı kent merkezinde istediğimiz seviyeye ulaşınca snowboard yaptık. Çok keyifli ve güzeldi. Kimseye rahatsızlık vermeden güzel bir aktivite yapmış olduk. Bizler için unutulmaz bir gün oldu” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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