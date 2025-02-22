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        Ordu'da heyelan; o anlar kamerada

        ORDU'nun Altınordu ilçesinde karların erimesiyle heyelan meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 19:18 Güncelleme: 22.02.2025 - 19:20
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        Ordu'da heyelan; o anlar kamerada
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        ORDU’nun Altınordu ilçesinde karların erimesiyle heyelan meydana geldi. 50 ili dolaylı olarak ilgilendiren ve ilçelere ulaşımı sağlayan Karadeniz- Akdeniz karayolu kapandı. Heyelan anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Heyelan, sabah saatlerinde Altınordu ilçesi Uzunisa Mahallesi’nde meydana geldi. İl genelinde 1 haftadır etkili olan kar yağışı sonrası, karların erimesiyle yumuşayan toprak zemin kaydı. İstinat duvarını aşan toprak ve kaya parçaları, 50 ili ilgilendiren ve Ordu’nun ilçelerine de ulaşımı sağlayan Karadeniz- Akdeniz karayolunu kapattı. Heyelanda can kaybı ve yaralanan olmazken, jandarma ve karayolları ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Ulaşım da güvenlik tedbiri kapsamında tek şeride düşürüldü.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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