Ordu'da heyelan; o anlar kamerada

ORDU’nun Altınordu ilçesinde karların erimesiyle heyelan meydana geldi. 50 ili dolaylı olarak ilgilendiren ve ilçelere ulaşımı sağlayan Karadeniz- Akdeniz karayolu kapandı. Heyelan anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Heyelan, sabah saatlerinde Altınordu ilçesi Uzunisa Mahallesi’nde meydana geldi. İl genelinde 1 haftadır etkili olan kar yağışı sonrası, karların erimesiyle yumuşayan toprak zemin kaydı. İstinat duvarını aşan toprak ve kaya parçaları, 50 ili ilgilendiren ve Ordu’nun ilçelerine de ulaşımı sağlayan Karadeniz- Akdeniz karayolunu kapattı. Heyelanda can kaybı ve yaralanan olmazken, jandarma ve karayolları ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Ulaşım da güvenlik tedbiri kapsamında tek şeride düşürüldü.