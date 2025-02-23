Ordu'da, kendisinden haber alınamayan kadın için arama çalışması başlatıldı

ORDU’nun Çatalpınar ilçesinde kaybolan Pınar A. (37) için bölgede arama çalışması başlatıldı. Kadının cep telefonu, Bolaman Irmağı üzerindeki bir köprüde bulundu.

Çatalpınar ilçesinde yaşayan Pınar A.’nın dün evden ayrılıp, akşam saatlerine kadar geri dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma, Pınar A.’nın cep telefonu sinyalinin en son ilçeye bağlı Ortaköy Mahallesi’nden geldiğini tespit etti. Aile yakınları, Gügentepe ilçesine bağlı Işıktepe Mahallesi’nde bulunan ve yaz ayında kullandıkları evlerinin çevrelerinde de arama çalışması yaptı. Jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalarda ise kadının cep telefonu, Bolaman Irmağı üzerindeki bir köprüde bulundu. Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.