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        Ordu'da, kendisinden haber alınamayan kadın için arama çalışması başlatıldı

        ORDU'nun Çatalpınar ilçesinde kaybolan Pınar A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 19:02 Güncelleme: 23.02.2025 - 19:05
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        Ordu'da, kendisinden haber alınamayan kadın için arama çalışması başlatıldı
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        ORDU’nun Çatalpınar ilçesinde kaybolan Pınar A. (37) için bölgede arama çalışması başlatıldı. Kadının cep telefonu, Bolaman Irmağı üzerindeki bir köprüde bulundu.

        Çatalpınar ilçesinde yaşayan Pınar A.’nın dün evden ayrılıp, akşam saatlerine kadar geri dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma, Pınar A.’nın cep telefonu sinyalinin en son ilçeye bağlı Ortaköy Mahallesi’nden geldiğini tespit etti. Aile yakınları, Gügentepe ilçesine bağlı Işıktepe Mahallesi’nde bulunan ve yaz ayında kullandıkları evlerinin çevrelerinde de arama çalışması yaptı. Jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalarda ise kadının cep telefonu, Bolaman Irmağı üzerindeki bir köprüde bulundu. Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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