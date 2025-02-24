Christopher Nolan'ın filmiyle gündeme gelen Yason Burnu'nda kar manzaraları

Yaklaşık 1 haftadır Ordu'da etkili olan kar yağışı, kentin 'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesinde yer alan, birinci derece arkeolojik, ikinci derece doğal sit alanı olarak kabul edilen Yason Burnu'nu da beyaza büründü. Son günlerde ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın çekeceği 'The Odyssey' filmi ile gündeme gelen Yason Burnu'ndaki kar güzelliği, kamera ile görüntülendi.

ORDU'nunPerşembe ilçesinde bulunan, Christopher Nolan'ın çekeceği 'The Odyssey' filmi ile gündeme gelen Yason Burnu'ndaki kar güzelliği, kamera ile görüntülendi.

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