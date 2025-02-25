Ordu'da nesli tehlike altındaki 'vaşak' kamerada

ORDU’nun Akkuş ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ‘vaşak’ güvenlik kameralarına yansıdı.

Kentin yüksek kesimlerinde ayı, domuz, kurt ve tilkiye rastlanılırken, bu kez bir vaşak Akkuş Belediyesi Güneş Santrali güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, nadir görülen hayvanlardan vaşağın karla kaplı alanda gezindiği görüldü. Genellikle dağlık alanlarda yaşayan ve geceleri avlanarak beslenen yırtıcı hayvanın, Akkuş’ta ilk kez görüldüğü öğrenildi.