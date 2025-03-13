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        Ordu'da patpatın uçurumdan yuvarlanması güvenlik kamerasında

        ORDU'da 'patpat' diye tabir edilen tarım aracının uçurumdan yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 09:46 Güncelleme: 13.03.2025 - 09:50
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        Ordu'da patpatın uçurumdan yuvarlanması güvenlik kamerasında
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        ORDU’da ‘patpat’ diye tabir edilen tarım aracının uçurumdan yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Korgan ilçesi Tepealan Mahallesi’nde dün akşam Recep Dar yönetimindeki patpat, aks kırılması sonucu uçurumdan yuvarlandı. Recep Dar ve yanındaki kişi yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Korgan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Patpatın uçurumdan yuvarlandığı anlar ise bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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