Ordu'da patpatın uçurumdan yuvarlanması güvenlik kamerasında

Korgan ilçesi Tepealan Mahallesi’nde dün akşam Recep Dar yönetimindeki patpat, aks kırılması sonucu uçurumdan yuvarlandı. Recep Dar ve yanındaki kişi yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Korgan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Patpatın uçurumdan yuvarlandığı anlar ise bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

ORDU’da ‘patpat’ diye tabir edilen tarım aracının uçurumdan yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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