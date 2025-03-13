Silahla oynarken arkadaşının ölümüne neden oldu
ORDU'da E.
ORDU’da E.K. (27), tabancayla oynarken silahın kazara ateş alması sonucu arkadaşı Abdullah Ensar Güntez’i (24) vurdu. Güntez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 12.00 sıralarında Ünye ilçesi Bayramca Mahallesi Irmak Caddesi’ndeki bir iş yerinde meydana geldi. E. K., arkadaşı Abdullah Ensar Güntez’e ait tabancayla oynamaya başladı. Bu sırada silah kazara ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun Güntez’in sol omzuna isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Abdullah Ensar Güntez, ambulansla Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Güntez, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
E.K. gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.