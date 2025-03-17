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        Fındık bahçesinde yaktığı ateşin içine düşüp öldü

        ORDU'da Mehmet Varol (52), fındık bahçesinde temizlik amaçlı yaktığı ateşe düşerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 14:05 Güncelleme: 17.03.2025 - 14:10
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        Fındık bahçesinde yaktığı ateşin içine düşüp öldü
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        ORDU'da Mehmet Varol (52), fındık bahçesinde temizlik amaçlı yaktığı ateşe düşerek hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Fatsa ilçesi Kösebucağı Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Varol, kendisine ait fındık bahçesinde temizlik yapmak için ateş yaktı. Akrabaları, Varol'a ulaşamayınca ihbarda bulundu. Adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre, fındık bahçesinde temizlik amaçlı yaktığı ateşin içine düştüğü belirtilen Varol'un olay yerinde hayatını kaybettiği, vücudunda ise kısmi yanıklar olduğu belirlendi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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