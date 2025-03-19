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        Evin bahçesine devrilen TIR'ın şoförü yaralandı

        ORDU'da evin bahçesine devrilen besi yemi yüklü TIR'ın şoförü Ferda Gültaş yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 15:04 Güncelleme: 19.03.2025 - 15:10
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        Evin bahçesine devrilen TIR'ın şoförü yaralandı
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        ORDU’da evin bahçesine devrilen besi yemi yüklü TIR’ın şoförü Ferda Gültaş yaralandı.

        Kaza, saat 06.00 sıralarında Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi Ordu-Giresun yolunda meydana geldi. Ferda Gültaş’ın kontrolünü yitirdiği 61 K 11522 plakalı besi yemi yüklü TIR, kaldırıma çıkarak bir evin bahçesine devrildi. TIR’daki besi yemleri, kaldırım ve yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ferda Gültaş, ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. TIR, kaza yerine gelen vinçle kaldırıldı.

        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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