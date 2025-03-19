Evin bahçesine devrilen TIR'ın şoförü yaralandı

Kaza, saat 06.00 sıralarında Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi Ordu-Giresun yolunda meydana geldi. Ferda Gültaş’ın kontrolünü yitirdiği 61 K 11522 plakalı besi yemi yüklü TIR, kaldırıma çıkarak bir evin bahçesine devrildi. TIR’daki besi yemleri, kaldırım ve yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ferda Gültaş, ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. TIR, kaza yerine gelen vinçle kaldırıldı.

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