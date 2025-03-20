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        Geri manevra yapan hafif ticari araç yayaya çarptı, kaza anı kamerada

        ORDU'da sürücüsünün geri manevra yaptığı hafif ticari aracın çarptığı Fatih Zor (45) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 20:46 Güncelleme: 20.03.2025 - 20:50
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        Geri manevra yapan hafif ticari araç yayaya çarptı, kaza anı kamerada
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        ORDU’da sürücüsünün geri manevra yaptığı hafif ticari aracın çarptığı Fatih Zor (45) yaralandı. Kaza ve sonrasında yaşayanlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Fatsa ilçesi Dumlupınar Mahallesi Muhittin Akyol Sokak’ta meydana geldi. Caner Dere yönetimindeki 61 FH 691 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Fatih Zor’a çarptı. Yere düşen Fatih Zor yaralanırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Zor, ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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