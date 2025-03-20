Geri manevra yapan hafif ticari araç yayaya çarptı, kaza anı kamerada

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Fatsa ilçesi Dumlupınar Mahallesi Muhittin Akyol Sokak’ta meydana geldi. Caner Dere yönetimindeki 61 FH 691 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Fatih Zor’a çarptı. Yere düşen Fatih Zor yaralanırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Zor, ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

ORDU’da sürücüsünün geri manevra yaptığı hafif ticari aracın çarptığı Fatih Zor (45) yaralandı. Kaza ve sonrasında yaşayanlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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