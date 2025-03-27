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        Orduspor'un haciz edilen otobüsü icra yoluyla satılıyor

        ORDUSPOR'un Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçları nedeniyle haczedilen takım otobüsü, icra yoluyla satışa çıkarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 23:29 Güncelleme: 27.03.2025 - 23:35
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        Orduspor'un haciz edilen otobüsü icra yoluyla satılıyor
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        ORDUSPOR'un Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan borçları nedeniyle haczedilen takım otobüsü, icra yoluyla satışa çıkarıldı.

        Süper Lig'de 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında mücadele eden Orduspor'un 1991 model olan ve uzun yıllar kulübün ulaşımını sağlayan 52 AL 967 plakalı otobüsü, 300 bin TL'den satışa sunuldu. Çalışır durumda olmadığı belirtilen otobüs için teklifler, 15 Ağustos 2025 tarihine kadar SGK İl Müdürlüğü’ne yapılacağı belirtildi.

        SÜPER LİG'DEN AMATÖR LİG'E

        2012-2013 sezonunda Süper Lig’de mücadele eden ve büyük rakiplerine karşı önemli zaferler kazanan Orduspor, mali sıkıntılar nedeniyle düşüş yaşadı. 2011-12 sezonunda Süper Lig’i 42 puanla 14’üncü sırada tamamlayan ekip, 2012-13 sezonunda küme düştü. Yaşadığı maddi zorlukların ardından, 2024-2025 sezonu başında Süper Amatör Lig’den çekilen kulüp, yeni sezonda 1'inci Amatör Lig’de mücadele edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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