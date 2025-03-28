Avrupa Konseyi'nde konuşan Hilmi Güler: 'Geçmişi kirli olan ülkeler bize demokrasi dersi veremez'

FRANSA’nın Strazburg kentinde yapılan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde Türkiye’yi temsil eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “Demokrasi geçmişi kirli ve sabıkası olan ülkeler bize demokrasi dersi veremez” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Strazburg kentinde yapılan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde katıldı. Konseyde, Türkiye’deki mevcut yargı süreçleri üzerine tartışma çıkması üzerine söz alan Güler, “Demokrasi geçmişi kirli ve sabıkası olan ülkeler bize demokrasi dersi veremez. Burada devam eden bir yargı var, erken değerlendirme yapılıyor. 3 yıl varsa seçimleri ama ne olursa olsun bunların tarafsız bir şekilde tartışılmasından yanayım. Fakat demokrasi geçmişi kirli olan, sabıkası olan bazı ülkelerin bize buradan demokrasi dersi vermeye kalkışmalarını kınıyorum” diye konuştu.

‘BURADA SAPLA SAMAN BİRBİRİNE KARIŞTIRIYOR’

Sözlerine devam eden Hilmi Güler, “İnsan haklarından konuşuyoruz. Filistin’i konuşmuyoruz, Gazze’yi konuşmuyoruz. Suriye meselesini çözdük arkadaşlar. Suriye meselesi çözüldü, PKK meselesi çözülüyor şu anda, bu mu sizi rahatsız ediyor? Burada esasında terör meselesiyle demokrasiyi karşılaştırmak istemiyoruz ama burada maalesef sapla samanın birbirine karıştığını görüyoruz. Onun için tarafsız olmaya, dürüst olmaya, erdemli olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.