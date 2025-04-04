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        Kedi ve köpekler birlikte karnını doyuruyor

        ORDU'nun Perşembe ilçesine bağlı Kozağzı Mahallesi'nde kedi ve köpeklerin iç içe olması dikkat çekiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 11:18 Güncelleme: 04.04.2025 - 11:18
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        Kedi ve köpekler birlikte karnını doyuruyor
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        ORDU'nun Perşembe ilçesine bağlı Kozağzı Mahallesi’nde kedi ve köpeklerin iç içe olması dikkat çekiyor. Hayvanseverlerin beslediği kedi ve köpekler birlikte karnını doyuruyor.

        Perşembe ilçesi Kozağzı Mahallesi’nde kedi ve köpekler, hayvanseverlerin verdiği çeşitli yiyeceklerle karınlarını doyuruyor. Hayvanlar birlikte beslenirken, köpeklerin kedilere saldırmaması dikkat çekiyor. Hayvanseverlerden Numan Şensoy (34), kedi ve köpeklerin hiç kavga etmediklerini belirterek, “Normalde kedi ve köpek düşman olarak bilinir ama bunlar dost gibiler. Yemeklerini bile birlikte yiyebiliyorlar. Buraya geldiğim zaman hepsini besliyorum. Bazen kendi yemeğinden veriyorum” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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