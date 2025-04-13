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        Motosikletini tek teker üstünde kullanan sürücüye 8 bin TL ceza

        ORDU'da motosikletini tek teker üzerinde kullanıp hem kendisini hem de trafiği tehlikeye düşüren sürücüye toplam 8 bin 306 TL para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 17:27 Güncelleme: 13.04.2025 - 17:27
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        Motosikletini tek teker üstünde kullanan sürücüye 8 bin TL ceza
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        ORDU’da motosikletini tek teker üzerinde kullanıp hem kendisini hem de trafiği tehlikeye düşüren sürücüye toplam 8 bin 306 TL para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda dün saat 13.00 sıralarında bir sürücünün motosikletini tek teker üzerinde kullandığı anların yer aldığı görüntülere ilişkin çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu 05 AEF 012 plakalı motosikletin sürücüsü H.B.K.’ye 6 suçtan toplamda 8 bin 306 TL idaresi para cezası uygulandı. Öte yandan, motosiklet sürücüsünün ehliyeti 2 ay süreyle geçici olarak geri alındı. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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