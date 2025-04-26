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        Patpatın ağaca çarptığı kazada eşi ölen sürücü, 12 saat sonra kalp krizinden hayatını kaybetti

        ORDU'da 'patpat' olarak tabir edilen tarım aracının dut ağacına çarpmasıyla eşi Ayşe Bayram'ı (81) kaybeden, kendisi de yaralanan sürücü İhsan Bayram (81), kazadan yaklaşık 12 saat sonra geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 12:23 Güncelleme: 26.04.2025 - 12:25
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        Patpatın ağaca çarptığı kazada eşi ölen sürücü, 12 saat sonra kalp krizinden hayatını kaybetti
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        ORDU'da 'patpat' olarak tabir edilen tarım aracının dut ağacına çarpmasıyla eşi Ayşe Bayram'ı (81) kaybeden, kendisi de yaralanan sürücü İhsan Bayram (81), kazadan yaklaşık 12 saat sonra geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaza, dün saat 13.30 sıralarında, Ulubey ilçesi Kardeşler Mahallesi’nde meydana geldi. İhsan Bayram'ın kullandığı patpat, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp dut ağacına çarptı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Ayşe Bayram'ın öldüğü belirlendi.

        Yaralı İhsan Bayram ise Ulubey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hafif sıyrıklarla atlattığı kazada eşini kaybeden İhsan Bayram, tedavisinin ardından hastaneden yakınlarıyla çıkıp, eşinin cenazesini teslim alarak Kardeşler Mahallesi’ndeki evlerine geçti. İhsan Bayram, gece saatlerinde rahatsızlanıp ambulansla tekrar Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Bayram, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bayram'ın kazadan yaklaşık 12 saat sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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