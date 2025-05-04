Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Gizem'in ardından Süleyman'ın da kanyonda cansız bedenine ulaşıldı

        ORDU'da kayıp olarak aranan Süleyman Erdoğan'ın (35) cansız bedeni de Küpkaya Kanyonu'nda, arkadaşı Gizem Sinanoğlu'nun (25) cesedinin bulunduğu noktaya yaklaşık 100 metre mesafede bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 13:58 Güncelleme: 04.05.2025 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gizem'in ardından Süleyman'ın da kanyonda cansız bedenine ulaşıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ORDU'da kayıp olarak aranan Süleyman Erdoğan’ın (35) cansız bedeni de Küpkaya Kanyonu'nda, arkadaşı Gizem Sinanoğlu’nun (25) cesedinin bulunduğu noktaya yaklaşık 100 metre mesafede bulundu.

        Ulubey ilçesi Yenisayaca Mahallesi'nde oturan evli ve 2 çocuk babası Süleyman Erdoğan ile yanındaki arkadaşı Gizem Sinanoğlu, 30 Nisan'dan kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramada, Süleyman Erdoğan'a ait 52 AY 465 plakalı otomobil, Kardeşler Mahallesi'ndeki Küpkaya Kanyonu yakınlarında bulundu. Arama çalışmalarının 3’üncü gününde Gizem Sinanoğlu’nun dün, cansız bedeni bulundu.

        Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Su Altı Karama Kurtarma, AFAD ve Deniz polisleri tarafından kanyonda sürdürülen aramalarda bugün de Gizem Sinanoğlu’nun bulunduğu noktaya 100 metre mesafede Süleyman Erdoğan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

        ‘ACIMIZ ÇOK BÜYÜK’

        Arama çalışmalarını yakından takip eden Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, “Dün, kız kardeşimize, bugün ise erkek kardeşimize ulaştık. Gönül isterdi ki bu kardeşlerimizi sağ salim bulalım. Ama ne yazık ki cansız bedenlerine ulaştık. Acımız gerçekten büyük, her iki kardeşimiz de bizim evladımız. Bu hadiseleri duymak bizi derinden üzüyor, inşallah bu son olur” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Avrupa'yı etkileyen elektrik kesintisinin nedeni belli oldu mu?
        Avrupa'yı etkileyen elektrik kesintisinin nedeni belli oldu mu?
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        Magandalara ağır ceza yolda
        Magandalara ağır ceza yolda
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        101 ülkeye eşit
        101 ülkeye eşit
        İşte dev derbinin ilk 11'leri!
        İşte dev derbinin ilk 11'leri!
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        Katil kocanın cep telefonu oyunu tutmadı!
        Katil kocanın cep telefonu oyunu tutmadı!
        Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
        Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        Sobadan sızan gaz bir aileyi yok etti
        Sobadan sızan gaz bir aileyi yok etti
        Hangi ülkelerde zorunlu askerlik var?
        Hangi ülkelerde zorunlu askerlik var?
        Dev derbinin kader adamları!
        Dev derbinin kader adamları!
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"

        Benzer Haberler

        Ordu'da yakınlarının kayıp ihbarı yaptığı 2'nci kişinin de cansız bedenine...
        Ordu'da yakınlarının kayıp ihbarı yaptığı 2'nci kişinin de cansız bedenine...
        Ordu'da kaybolan iki kişiden Gizem'in cansız bedenine ulaşıldı (2)
        Ordu'da kaybolan iki kişiden Gizem'in cansız bedenine ulaşıldı (2)
        Ordu'da kaybolan iki kişiden Gizem'in cansız bedenine ulaşıldı
        Ordu'da kaybolan iki kişiden Gizem'in cansız bedenine ulaşıldı
        Ordu'da nakkaş çift sırt sırta vererek cami duvarlarını süslüyor
        Ordu'da nakkaş çift sırt sırta vererek cami duvarlarını süslüyor
        Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü; k...
        Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü; k...
        Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü
        Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü