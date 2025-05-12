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        İnşaatta üzerine yük asansörü kabini düşen işçi hayatını kaybetti

        ORDU'nun Aybastı ilçesinde çalıştığı inşaat alanında üzerine yük asansörü kabini düşen inşaat işçisi Hakan Yakışan (46), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 22:46 Güncelleme: 12.05.2025 - 22:50
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        İnşaatta üzerine yük asansörü kabini düşen işçi hayatını kaybetti
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        ORDU’nun Aybastı ilçesinde çalıştığı inşaat alanında üzerine yük asansörü kabini düşen inşaat işçisi Hakan Yakışan (46), yaşamını yitirdi.

        Olay, bu akşam saat 17.30 sıralarında Aybastı ilçesi Pelitözü Mahallesi’nde meydana geldi. İnşaat alanında çalışan Hakan Yakışan’ın üzerine, inşaatın dış cephesinde yer alan yük asansörünün kabini düştü. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aybastı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yakışan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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